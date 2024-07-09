الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير محطتى تسمين عرب العوامر وفريزيان الحمام فى أبنوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطتى "تسمين عرب العوامر" و"فريزيان الحمام"، بمركز أبنوب التابعتين لمشروع تنمية الثروة الحيوانية وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال تفقده المحطة لبدء أعمال التطوير رافقه خلالها النائب الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ود. سحر عبدالله مدير مشروع الثروة الحيوانية ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين.


تتكون من 75 رأس ماشية من الأبقار وتقع على مساحة 13 فدانًا

حيث تفقد المحافظ، أقسام محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب والتى تتكون من 75 رأس ماشية من الأبقار وتقع على مساحة 13 فدانا، وتفقد مخازن الأعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات غير المستغلة، مصدرًا تعليماته بفحص وحصر الحملة الميكانيكية والكهنة بالمشروع وإصلاح السيارات المعطلة منها على وجه السرعة ووفقًا للإجراءات القانونية وتقليل الفاقد من المخلفات غير المستغلة بالمحطة من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة تصنيعها.

كما استكمل اللواء د هشام أبوالنصر، جولته بتفقد محطة تسمين عرب العوامر بأبنوب والتى تتكون من 340 رأس ماشية من الجاموس وتقع على مساحة 82 فدانا، وتتم زراعة جزء كبير منها بالبرسيم، وتابع سير العمل بالمحطة ومعمل الألبان وعنابر الحيوانات، موجهًا البدء الفورى فى تطوير شامل للمزرعة وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمحطات وبيعها فى مزاد علنى للمواطنين تعظيمًا للموارد.

كما وجه باستغلال كافة الأراضى غير المستغلة بالمحطات لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية ونظافة ودهان الأعمدة والمبانى وتابع أعمال تطوير ونظافة المحطة ورفع المخلفات العضوية منها، ورفع كافة المخلفات من الأماكن غير المستغلة تمهيدا للبدء فى زراعتها، كما قرر صرف مساعدات عاجلة لكافة العاملين بالمحطتين تحفيزًا لهم على المشاركة الجادة فى أعمال التطوير والنظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

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اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تسمين عرب العوامر فريزيان الحمام بمركز أبنوب لمشروع تنمية الثروة الحيوانية خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها

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