لبنى عسل: المفاوض المصرى هو الأقدر على التعامل مع القضية الفلسطينية (فيديو)

أكدت الإعلامية لبنى عسل أهمية التعامل الجاد مع التصاعد في التوترات بين إسرائيل وفلسطين، مشيرة إلى أنه إذا كان الجانب الإسرائيلي يتبنى هذا النهج يجب أن يكون هناك ضغط من الجانب الأمريكي للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة، وذلك يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تقوم مصر بدورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

أضافت عسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع وفد أمريكي على أهمية الثوابت المصرية في الحل، مؤكدًا أن المفاوضات يجب أن تبدأ من القاهرة.

وأوضحت أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة يجب أن يأخذوا في اعتبارهم المعطيات المصرية والدور الكبير الذي تلعبه مصر في التفاوض مع الكيان الصهيوني، كما أن المفاوض المصري هو الأقدر ولديه الخبرة الكبيرة في التعامل مع هذه القضية التاريخية المعقدة، ورغم أن المفاوضات ستعقد في الدوحة غدًا، إلا أنه من المتوقع أن يعود الوفد مرة أخرى إلى القاهرة لمواصلة الجهود المبذولة.