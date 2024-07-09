تفويض مالى وإدارى لـ"محمد ناصف" لإدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

أصدر وزير الثقافة، دكتور أحمد فؤاد هنو، قرارا بتفويض الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، لإدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتي اختيار رئيس جديد للهيئة.

قرار وزاري بتفويض مالي وإداري

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، عن إصدار وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، قرارا وزاريا بتفويض مالي وإداري لنائب الهيئة العامة لقصور الثقافة، محمد عبدالحافظ ناصف بإدارة الهيئة، حتي اختيار رئيس جديد لها.

وانتهت فترة تكليف عمرو البسيوني بأعمال رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، ولم يصدر له قرار بالتجديد.

أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة هيئة قصور الثقافة

وصرح مصدر مطلع لوزارة الثقافة، بأن من أبرز الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إسلام زكي، مسئول إدارة التكنولوجيا والحاسب الآلي بالهيئة.

يذكر أن عبدالحافظ ناصف كاتب مسرحى وكاتب أطفال وقاص سيناريست ومترجم٬ سبق وصدرت له قصص للأطفال بعناوين: أحلام النهار٬ الثائر الصغير٬ ابدأ القراءة٬ حكايات لونها أبيض، وغيرها.

وتولي محمد عبدالحافظ ناصف، العديد من المناصب الإدارية في وزارة الثقافة، من بينها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومى لثقافة الطفل.

كما شغل "ناصف"، رئاسة عدة إدارات، منها رئيسا لأربع إدارات مركزية منذ عام 2015 وهي الشئون الأدبية والمسابقات، وشئون المجلس الأعلى للثقافة، والشعب واللجان الثقافية. كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2014.