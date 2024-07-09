الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنى عسل: مفاوضات وقف الحرب على غزة ما زالت قائمة (فيديو)

لبنى عسل
لبنى عسل

أكدت الإعلامية لبنى عسل أن مفاوضات وقف الحرب على غزة ما زالت قائمة وتتناول هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التوافق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" إلى وجود لقاءات مكثفة، حيث يتواجد وكيل رئاسة المخابرات الأمريكية في القاهرة للتباحث مع الجانب المصري، كما أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق ينهي الهجمات المستمرة على قطاع غزة، الذي شهد أكثر من 38 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 80 ألف مصاب منذ بداية الهجمات في أكتوبر الماضي.

أوضحت أن هناك توافقًا في وجهات النظر بين الجانبين، لكن التفاصيل الشيطانية تظل تعيق التقدم، لافتة إلى أن تعنت إسرائيل في تحديد شروطها قبل كل جولة من المفاوضات يبقى عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي.

الاعلامية لبنى عسل مفاوضات وقف الحرب غزة حماس الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال الحياة اليوم الحياة رئاسة المخابرات الأمريكية قطاع غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟