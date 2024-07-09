لبنى عسل: مفاوضات وقف الحرب على غزة ما زالت قائمة (فيديو)

أكدت الإعلامية لبنى عسل أن مفاوضات وقف الحرب على غزة ما زالت قائمة وتتناول هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التوافق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" إلى وجود لقاءات مكثفة، حيث يتواجد وكيل رئاسة المخابرات الأمريكية في القاهرة للتباحث مع الجانب المصري، كما أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق ينهي الهجمات المستمرة على قطاع غزة، الذي شهد أكثر من 38 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 80 ألف مصاب منذ بداية الهجمات في أكتوبر الماضي.

أوضحت أن هناك توافقًا في وجهات النظر بين الجانبين، لكن التفاصيل الشيطانية تظل تعيق التقدم، لافتة إلى أن تعنت إسرائيل في تحديد شروطها قبل كل جولة من المفاوضات يبقى عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي.