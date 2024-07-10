تسبب فى هبوط أرضى.. تعليم أسيوط تكشف حقيقة التنقيب عن آثار داخل مدرسة

تداول أحد الأشخاص منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد قيام إدارة مدرسة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى المدارس الواقعة بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج إنه تم التحرك فور رصد المتابعة بقيام أحد الأشخاص بتداول منشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعي به قيام إدارة مدرسة بالتنقيب عن الآثار داخل أسوار المدرسة.



فريق الأزمات يعانين موقع البلاغ ليتم إصلاح الهبوط الأرضي

وعلى الفور توجه إلى المدرسة مسئول الأزمات والمتابعة الميدانية بمركز ومدينة أبوتيج وتبين من خلال متابعتهم وجود هبوط أرضي بجوار ماسورة صرف صحي 4 بوصة داخل المدرسة وعندما شاهدها أحد الأهالي ظن أن إدارة المدرسة تنقب للبحث عن الآثار.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أنه تم التعامل الفوري مع إدارة المدرسة لإصلاح الهبوط الأرضي وردم الحفر وتم إخطار مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

وعلى صعيد آخر، صرح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم انه فور ورود بلاغ للمديرية توجهت لجنة من إدارة المديرية إلى المدرسة وتبين لها من المعاينة والفحص حدوث هبوط أرضي بمحيط ماسورة صرف صحي وتم إصلاح الهبوط على الفور.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي اخبار تثير البلبلة وتؤثر علي الصالح العامة خاصة وأن الواقعة عارية تماما من الصحة وتم عمل الصيانة اللازمة للمنطقة.

هبوط أرضى في مدرسة بأسيوط

هبوط أرضى في مدرسة بأسيوط