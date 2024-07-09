مدبولى: وزير التعليم لديه حل لمشكلات التعليم وفق رؤية معينة غير تقليدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يدرك جيدًا الفجوة الموجودة في أعداد الفصول الدراسية.

وقال مدبولي: "أكد لي عندما جلست معه أن المشكلة ليست فقط في نقص عدد الفصول، كما أكد أن لديه حلًا لمشكلات التعليم وفق رؤية معينة غير تقليدية، وأن لديه كذلك رؤية حول كيفية التعامل مع مشكلة نقص المعلمين والتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية".

وأضاف: "قابلنا أكثر من مرشح، وحاولنا اختيار الأفضل الذي سيتحرك ويتعامل مع الملفات والمشكلات ويستطيع أن يحقق مردودًا إيجابيًا في الشارع من اليوم الأول، وكانت هذه هي الفلسفة، وكما قلت ليست لدينا رفاهية الوقت، وكان أهم شيء أن نأتي بوزراء لديهم رؤية واضحة وخطة تنفيذية".