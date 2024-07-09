سياسيون: حماية الأمن القومى وتحسين حياة المواطن وتطوير البنية التحتية أولويات تبشر بالتفاؤل

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، ببرنامج الحكومة الجديدة، الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، واصفين إياه بأنه «خطة عمل عظيمة ومبشرة تنبئ بمستقبل مشرق».

وقال النواب والقيادات الحزبية، فى حديثهم إلى «الدستور»، إن البرنامج تتضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وكل ما يتطلب لاستكمال خطى البناء وتحقيق معدلات النمو والتنمية المستدامة، بجانب حلول عاجلة لعديد من الأزمات، على رأسها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وشددوا على أن الدكتور مصطفى مدبولى وضع فى البرنامج تصورًا شاملًا لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد، وحماية وبناء الإنسان، بجانب برامج خاصة للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الطبقات الكادحة.

رأى اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ارتكز على العديد من المحاور المهمة ذات الأولوية، على رأسها حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان، والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى.

وشدد «العوضى» على أهمية الحفاظ على الأمن القومى، فى ظل التحديات والعدائيات التى تواجه الدولة فى الخارج والداخل، والدائرة المشتعلة على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»: «بيان الحكومة تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، ويجب عليها أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، والعمل الميدانى والتواصل المباشر معهم؛ لتحقيق احتياجاتهم والسماع لأصواتهم ومطالبهم».

وواصل: «لا بد كذلك من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حتى يشعر المواطن بوجود تغيير إلى الأفضل، بشكل ملموس على أرض الواقع».

ونبه إلى ارتكاز بيان الحكومة على توجهات القيادة السياسية الرشيدة، الواردة فى خطاب التكليف الرئاسى لعام ٢٠٢٤، ومراعاته المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية، مرحلة البناء والتنمية والتعمير؛ إلى مرحلة أكثر إشراقًا لجنى الثمار.

وأشار إلى أهمية التركيز على تحسين مستوى المواطنين، وضمان حياة كريمة للجميع، والاستمرار فى بناء الإنسان، إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية، دون أى تمييز، مع ضرورة أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بيان الحكومة، بأنه واحد من أهم البرامج الحكومية غير التقليدية، لتميزه بتشخيص شامل لجميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة، مع وضع حلول واضحة وحاسمة لها.

وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولى وضع فى البرنامج تصورًا شاملًا لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد، وحماية وبناء الإنسان، بجانب برامج خاصة للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الطبقات الكادحة».

ووصف علاء عابد، رئيس لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، برنامج الحكومة بـ«الشامل»، مشيرًا إلى أنه شخصيًا مهتم بملفى التعليم والصحة، وبالفعل أولى البرنامج اهتمامًا كبيرًا بهما، من خلال تأكيد إنشاء مدارس فى المناطق الأكثر كثافة، بجانب الاهتمام بالبحث العلمى.

وقال «عابد»: «هناك اهتمام كبير من قبل البرنامج بالسياحة، لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر من ١٥ إلى ٣٠ مليون سائح، وهو أمر محمود للغاية، بجانب اهتمامه بملفى الصناعة والزراعة».

وأشاد بوجود محور خاص لـ«بناء الإنسان»، إلى جانب ترسيخ الأمن، وحل العديد من التحديات والمشكلات المتعلقة به، معتبرًا أن «الحكومة الجديدة تستكمل ما أنجزته السابقة من إنجازات».

وفيما يخص اللجنة المُشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، الذى يعتبر أحد أعضائها، قال علاء عابد: «سيتم التركيز على ما يخص لجنة النقل والمواصلات، من خلال توفير طرق ووسائل مواصلات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن»، متعهدًا بالتعاون مع الحكومة للعبور إلى الجمهورية الجديدة.

رحب ياسر عمر، وكيل لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه يبعث على التفاؤل، علاوة على وضوحه وتحديده وإمكانية متابعته ومراقبته.

وأشاد «عمر» بتعهد رئيس الوزراء بإرسال تقرير إلى مجلس النواب بصفة دورية، لبيان نسب الإنجاز ومدى الالتزام بما جاء فى بيان الحكومة، متمنيًا لكل وزرائها ومحافظيها ومسئوليها التوفيق والنجاح فى كل خطواتهم المقبلة.

ونبه وكيل لجنة «الخطة والموازنة» إلى أهمية التزام الحكومة الجديدة أمام المجلس بحل مشكلة الكهرباء، وخفض الأسعار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، باعتبارها من أهم الأولويات التى يجب التركيز عليها الآن.

وأشادت هند رشاد، أمين سر لجنة «الإعلام والثقافة» فى مجلس النواب، ببيان الحكومة، واصفة إياه بأنه «خطة عمل مبشرة وعظيمة»، لكونه يضم مشروعات جيدة للغاية تنبئ بمستقبل مشرق، مع اهتمامه بالتعليم والصحة والفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت أمين سر لجنة «الإعلام والثقافة» إنه ستتم دراسة البرنامج من قبل لجنة خاصة فى مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لإعداد تقرير بشأنه فى غضون ١٠ أيام، ثم يُعرض للمناقشة والتصويت فى جلسة عامة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبى فوزى، إن برنامج عمل الحكومة الذى عرضه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، جاء شاملًا ووافيًا ومفصلًا لكل المحاور التى كُلفت بها الحكومة فى خطاب تشكيلها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن ملف بناء الإنسان المصرى كان على رأس قائمة الأولويات.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء بدا حريصًا خلال عرض برنامجه، وترجم تكليف الرئيس السيسى بوضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، وتأكيده استكمال مسارات الإنجاز والبناء على ما تحقق فى الفترة الماضية، وهو نهج يحمد للحكومة الجديدة التى يجب عليها المضى قُدمًا فى برامج وسياسات الإصلاح وعدم البدء من الصفر مثلما كان يحدث فى عهود ماضية.

ونوهت بما ذكره رئيس الوزراء بشأن مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، والحوار الوطنى، والاستفادة من جميع الآراء الوطنية على اختلاف توجهاتها؛ باعتبارها إضافة مهمة تمثل تعزيزًا حقيقيًا لجهد وفكر الحكومة، وهو ما يتكامل مع ما تحقق فى ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يدعم ما جرى إنجازه فى هذا الصدد.

وأشارت إلى ما جاء فى بيان الحكومة حول تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

ولفتت إلى أن من أهم ما جاء فى البيان والمحور الذى ينتظره الملايين من المصريين عزم الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص؛ بالتزامن مع ملف الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية لضمان قدرتها على تجاوز الصعوبات، مع بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى فى جميع القطاعات.

وثمن حزب مستقبل وطن، بيان رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، الذى اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التى تشغل المواطن المصرى والوقوف بجانبه، وما يعكسه من التزام قوى وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية.

وقال: «يعد بيان رئيس مجلس الوزراء إشارة قوية إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس رؤية طموحة وشاملة لمستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان واضحًا أن تلك الرؤية قامت على المحددات التى سبق وأن وجه بها الرئيس السيسى فى خطاب تكليفه رئيس الوزراء».

كما يشيد الحزب بما تضمنه البيان من أهداف واضحة ومحددة تضع المواطن المصرى فى مقدمة التزاماتها وأولوياتها.

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل برنامج الحكومة، مؤكدًا عزمه الصادق للتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى إلى دعم هذه الجهود والعمل معًا لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة بقيادة الرئيس السيسى.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن بيان الحكومة جاء ترجمة لتكليفات الرئيس للحكومة الحالية والسابقة بالعمل على تحسين ورفع جودة الخدمات، كما أنه يعكس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، ويتسق مع مخرجات الحوار الوطنى، التى وضعت المواطن المصرى على رأس أولوياتها، من خلال دعم وتعزيز بناء الإنساء المصرى، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستواصل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن مع استكمال خطط التنمية وتطوير البنية التحتية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتحول من الدعم العينى للنقدى؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال «محسب» إن برنامج الحكومة يؤكد أن ملف الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم على رأس أولوياتها، من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة باعتبارهما أسلحة الدولة لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، مع خفض فاتورة الاستيراد التى تضغط على الموازنة العامة بشكل كبير.

وأشار إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة، فالحكومة مستمرة فى تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا، من خلال مبادرات ومشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق الأساسية لتغيير واقع الحياة اليومية للمواطنين.