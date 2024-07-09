منى عبدالوهاب: انطلاقة مهرجان العلمين مليئة بالمفاجآت (فيديو)

أكدت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، أن انطلاقة المهرجان في دورته الثانية ستكون مليئة بالمفاجآت التي لم يتم الإعلان عنها بعد، وستنطلق بحفل للفنان الكبير محمد منير، وأيضًا حفل للفنان مدحت صالح يومي الخميس والجمعة.

أضافت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن حفلات مهرجان العلمين تشهد تواليًا أسبوعًا بعد أسبوع، حيث ستقدم أجواء متنوعة من الأغاني ومشاركة مطربين مشهورين في مصر والوطن العربي، كما يهدف المهرجان إلى استقطاب جميع الأعمال الفنية والثقافية، ويسعى لتوفير تجربة مميزة لجميع الفئات العمرية.

وأوضحت أنه من بين الأنشطة المقدمة في المهرجان، ستكون هناك فعاليات رياضية محفزة وممتعة، إضافة إلى مهرجان "نبتة" المخصص للأطفال وعروض مسرحية مبهجة.