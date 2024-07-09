وزير الزراعة: تكثيف العمل الإرشادى وتطوير التعاونيات لتعميق دور الجمعيات الزراعية

أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون، وتنسيق الجهود مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، وأعضاء المجلس، باعتبارهم يمثلون الشعب، ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التى تواجه المزارعين فى كل أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب.

وقال فاروق، خلال اللقاء، إنه سيتم تكثيف العمل الإرشادى والتوسع فى الحملات الإرشادية، والتى يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولى المكافحة، لتقديم الدعم الفنى مباشرة للمزارعين.

وأكد الوزير أنه من ضمن الملفات، أيضًا، التى ستلقى اهتمامًا خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية فى خدمة الفلاح ودعمه.