للمستثمرين الجدد.. ما هي "الرخصة الذهبية" وشروط وطرق الاستفادة منها؟

تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تقديم العديد من التسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمار، أبرز هذه التسهيلات هي "الرخصة الذهبية".

“الدستور” يرصد في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول شروط منح “الرخصة الذهبية” وكيفية الاستفادة منها..

ما هي الرخصة الذهبية؟

هي رخصة تمنحها الحكومة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، بغرض تسهيل وتسريع إجراءات البدء وتنفيذ المشروعات، وتمنح هذه الرخصة للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

مشروعات ذات أهمية استراتيجية

- يجب أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية للدولة، مثل المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية أو تلك التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

- أن يلتزم المتقدم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة.



القيمة المضافة

- يتعين أن يكون للمشروع قيمة مضافة عالية، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني.



الاستخدام الأمثل للموارد

- يشترط أن يستخدم المشروع الموارد المتاحة بشكل فعال ومستدام، مع مراعاة المعايير البيئية.

التكنولوجيا المتقدمة

- يجب أن يستخدم المشروع تكنولوجيا متقدمة ومبتكرة، مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

خطوات التقديم للحصول على الرخصة الذهبية

- تقديم الطلب: يتم تقديم طلب للحصول على الرخصة الذهبية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- تقييم المشروع: تقوم الجهات المعنية بتقييم المشروع بناءً على الشروط والمعايير المذكورة.

- الموافقة والإجراءات: في حال استيفاء الشروط، يتم منح الرخصة الذهبية والبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع.

فوائد الرخصة الذهبية للمستثمرين

-تسريع الإجراءات: تقليل الوقت المستغرق في الحصول على التراخيص والموافقات.

-دعم حكومي: الحصول على دعم ومساعدة من الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات.

-تسهيلات مالية: الحصول على تسهيلات مالية وقروض بشروط ميسرة من البنوك والمؤسسات المالية.