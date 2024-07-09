الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاريخ مشاركات فريق السباحة التوقيعية المصرى فى الأولمبياد

منتخب السباحةالتوقيعية
منتخب السباحةالتوقيعية

شارك الفريق المصرى فى الأولمبياد "للمرة الأولى" في الدورة الثالثة والعشرين بلوس أنجلوس 1984.

وتقود إيمان عرام، البطلة المصرية أول مدربة مصرية، المنتخب المصرى للسياحة التوقيعية فى الألعاب الأولمبية آنذاك.

وكانت مسابقات الدورة بلوس أنجلوس 1984 قاصرة على مسابقتى الزوجى والفردى فقط التى كانت هى المرة الأولى لدخول رياضة السباحة التوقيعية سجل مسابقات الألعاب الأولمبية، وكانت هى المرة الأولى التى شاركت فيها مصر (EG) فى تاريخ اللعبة تحت قيادة الراحلة صوفى ثروت رئيسة اللجنة الفنية للسباحة التوقيعية.

واستطاع المنتخب المصرى للسباحة التوقيعية المحافظة على تأهله الأوليمبية قارياً بدوام وفوزه على منافسه الإفريقى الوحيد جنوب إفريقيا، حتى تاريخه، وذلك على مدار جميع الدورات الأولمبية السابقة ..

ومن المقرر أن تبدأ مسابقات السباحة الفنية في الدورة الأولمبية المقبلة بباريس 4 أغسطس المقبل طبقاً للجدول التالى:

 

لاعبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية: هدفنا تحقيق نتائج مشرّفة في أولمبياد باريس

كشفت لاعبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية أن تأهلهن  في أولمبياد باريس 2024 جاء بعد بذل مجهودات وتضحيات كثيرة على مدار عامين تقريبًا.

وأوضحت لاعبات منتخب السباحة التوقيعية أنهن نجحن في  التركيز وعدم تشتيت  المنتخب المكون من 12 لاعبة من ديسمبر ٢٠٢٢ وتم تصفيتهن إلى 9 لاعبات فى يونيو 2024، قبل شهر ونصف من بدء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

 

وأفصحت سباحات مصر أنهن شاركن فى 3 بطولات عالم بدءًا من فوكوكا باليابان ٢٠٢٣، ثم الدوحة ٢٠٢٤ والتى حصلن من خلالها على التأهل لدورة الألعاب.

وأخيرًا بطولة العالم بباريس مايو ٢٠٢٤ وتعد الأخيرة بمثابة تجربة للدورة الأولمبية، حيث كانت المنافسات على ذات حمام السباحة التى ستقام عليه منافسات دورة الألعاب.

من جانبها أكدت أمينة الفقى، لاعبة منتخب مصر للسباحة التوقيعية، أن الأوقات المتاحة فى حياتنا من أجل التدريبات وهدفنا تحقيق نتائج تشرف البعثة المصرية في الأولمبياد.

وأضافت أن الاستعدادات المصاحبة من حيث تدريبات اللياقة والرشاقة والبالية الأرضى التى تساعد من رفع المستوى الفنوني للآداء، وكذلك تدريبات القفز التى أصبحت مهمة لتعليم اللاعبات القفزات الأكروباتية التى أصبح لها مسابقة جماعية مستقلة بذاتها.

وختمت الفقى أن المجهود الذي بذلناه كان ثقيلا على مدار العامين، ولكن تأهلنا الذى فرضناه على العالم كله كأحد أقوى فرق فى العالم له مذاق جميل وسعادة نتمنى أن نختمها بمركز أوليمبى مشرف لمصر بإذن الله ولنا ولكل من اجتهدوا معنا من الأهل والأصحاب وغيرهم.

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منافسات فريق السباحة التوقيعية المصري في أولمبياد باريس 2024

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