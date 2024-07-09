"الزراعة" تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات بوزارة الزراعة، إن البطاطس متوافرة بكميات كبيرة فى الثلاجات والنوالات، والإنتاج يكفى الاستهلاك المحلى ويفيض.

وأضاف «عطا» أن إنتاج هذا العام وفير، وتمت زراعة أكثر من نصف مليون فدان، تنتج ما بين ٧ و٨ ملايين طن للسوق المحلية والتصدير، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تسعى دائمًا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير الإنتاج للسوق المحلية والفائض للتصدير.

وتابع: «محصول الطماطم أيضًا به وفرة إنتاجية هذا العام، وتم إنتاج كميات كبيرة فى العروات جميعها يكفى الاستهلاك المحلى والتصدير للخارج من الفائض وكذلك التصنيع»، منوهًا بأن تحديد الأسعار يتم بمعرفة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. وطالب بتشديد الرقابة على ثلاجات البطاطس وإفراغ محتوياتها فى السوق المحلية وتقنين عمليات التصدير للخارج خلال هذه الفترة من العام، لحين وصول إنتاج العروة الجديدة من المحصول فى أغسطس المقبل.

بدوره، قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن البطاطس تتعرض لفجوة فى الوقت الحالى من كل عام حتى شهر نوفمبر، مضيفًا: «العروة النيلى تنتج فى شهر أكتوبر المقبل والإنتاج وفير ولا بد من تنظيم عملية التصدير حتى لا ترتفع الأسعار، والأسعار الحالية فى سوق الجملة من ١٨ إلى ٢٠ جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ٢٥ و٢٧ جنيهًا».

وتابع: «لا بد من تنظيم تداول البطاطس فى الثلاجات والنوالات، وأن تكون هناك رقابة عليها ومتابعة من وزارة الزراعة حتى لا ترتفع الأسعار، وأن تضخ وزارة التموين كميات كبيرة من البطاطس للمنافسة مع القطاع الخاص مع ضرورة الحد من الصادرات بشكل مؤقت للحفاظ على السوق».

وفى السياق، أرجع انخفاض الإنتاجية فى الطماطم إلى ارتفاع درجات الحرارة، الذى صاحبه ارتفاع فى الأسعار، قائلًا: «ستنخفض أسعار الطماطم مع العروات قريبًا، والمانجو أيضًا ستنخفض أسعارها حتى تصل لـ١٥ جنيهًا للكيلو».

بدوره، قال المهندس علاء البحراوى إخصائى البساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لا بد من تنفيذ قرار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٩١، بمنع تخزين البطاطس فى الثلاجات بعد يوم ٢٠ أكتوبر من كل عام، وإخلاء الثلاجات من أى تخزين.

وأضاف: «الثلاجات الآن ممتلئة والتجار يخزنون كميات كبيرة من العروة الصيفية من أجل توجيهها للتقاوى فى العروة المحيرة والشتوية، ولا بد من إفراغ الثلاجات وطرحها فى الأسواق من جانب وزارة الزراعة لضبط الأسواق وخفض الأسعار».

وأكمل: «إنتاجية البطاطس مرتفعة هذا العام من جميع العروات ولا يوجد تراجع فى الإنتاجية أو المساحات، وهناك اكتفاء فى السوق المحلية والباقى للتصدير للخارج، وتزرع مصر فى العروة الشتوية ٢٥٠ ألف طن وفى العروة الصيفية ١٥٠ ألف طن والعروة المحيرة ٧٥ ألف طن، وهذا يكفى للاستهلاك المحلى والتصدير، ولا يوجد أى مشكلة فى الإنتاج».

وأكمل: «البطاطس المخزنة فى الثلاجات والنوالات تم شراؤها من المزارع بـ٩ جنيهات، ويتم بيعها حاليًا بسعر عال، ووزارة الزراعة عليها مراقبة وإفراغ النوالات والثلاجات من كميات البطاطس المخزنة».

وأضاف «أسعار الطماطم ارتفعت، لأن مصر لا تنتج تقاوى شتلات من نوع العقد الحرارى، التى تعتمد على درجة حرارة مرتفعة، والطماطم الموجودة حاليًا فى الزراعات لا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة، ولا بد من زراعة صنف ٢٣، الذى يتحمل تلك الحرارة، وهذا النوع يحتكره بعض الشركات ويبيع العبوة بسعر ٧ آلاف جنيه فى الوقت الحالى، بينما كان سعرها ٣٠٠٠ جنيه فى العام الماضى، واستيراد هذا النوع من التقاوى هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار».