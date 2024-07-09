الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: بايدن انتقد "وحشية" الروس فى قصف أوكرانيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الصاروخية الروسية التي أسفرت اليوم عن مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين، وتسببت في أضرار وخسائر في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي بمثابة تذكير مروع بوحشية روسيا.

وأضاف بايدن وفق بيان نشره موقع البيت الأبيض، أنه من الأهمية بمكان أن يواصل العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي. 

ومضى قائلًا: "سأرحب هذا الأسبوع بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة الناتو في واشنطن العاصمة، وسألتقي بزيلينسكي لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع. وسنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية للمساعدة في حماية مدنهم ومدنييهم من الضربات الروسية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا.

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