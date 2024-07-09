الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: المندوب الدائم لدولة فلسطين يبعث رسائل للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلى

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "المندوب الدائم لدولة فلسطين يبعث رسائل للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه في خطوة من شأنها الحق الفلسطيني ودفع المجتمع الدولي خارج دائرة الصمت المطبق، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرور 9 أشهر من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.

وأوضح التقرير، أن مندوب فلسطين، نوه إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الاستيطان التي سلحتها قوات الاحتلال جرائم متعددة، أخطرها استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 89 ألفًا آخرين.

وتابع: "وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدًا، و5420 جريحًا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين".

وأكد التقرير، أن مندوب فلسطين، نوه إلى مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، استهداف الطواقم الطبية وموظفي أونروا والصحفيين، مشددًا على أن الخسائر الصادمة تتواصل في الارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار.

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