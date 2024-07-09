المفوض السامى لحقوق الإنسان: توقف العملية السياسية يقضى على فرص استقرار ليبيا

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا.

وأضاف في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التي أذاعها تليفزيون الوسط الليبي اليوم الثلاثاء، أن هناك تسارعًا في استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.

وأكد أن قضية المهاجرين في ليبيا تشغل بال المجتمع الدولي وأن هناك ضرورة لحلها وإعادة المهاجرين إلى أراضيهم.