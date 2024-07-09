الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوض السامى لحقوق الإنسان: توقف العملية السياسية يقضى على فرص استقرار ليبيا

المفوض السامي لحقوق
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك

 قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهارًا.

وأضاف في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التي أذاعها تليفزيون الوسط الليبي اليوم الثلاثاء، أن هناك تسارعًا في استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.

وأكد أن قضية المهاجرين في ليبيا تشغل بال المجتمع الدولي وأن هناك ضرورة لحلها وإعادة المهاجرين إلى أراضيهم.

المفوض السامي لحقوق الإنسان الامم المتحدة فولكر تورك العملية السياسية المتوقفة في ليبيا الليبيين مجلس حقوق الإنسان جنيف

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