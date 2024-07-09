محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى فى أبنوب

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بمركز أبنوب اليوم سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستمع من المشرف على المركز التكنولوجي حول الخدمات المقدمة بالمركز، وخطوات تقديم طلب التصالح.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين وسرعة تقديم الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب.



استمع لآراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة

وحرص محافظ أسيوط، خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية لجميع المراكز والقرى للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بمختلف القطاعات.

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