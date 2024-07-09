الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض آراء المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع بالمحافظات

أسعار السلع بالمحافظات
أسعار السلع بالمحافظات

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" في تقرير مصور آراء المواطنين حول  أسعار السلع بالمحافظات.

آراء المواطنين حول أسعار السلع 

وعبر المواطنون خلال التقرير، عن حزنهم الشديد من ارتفاع الأسعار المتواجدة في الأسواق الشعبية، مؤكدين أن هذه الزيادة سببها الأول جشع التجار ورغبتهم في تخزين السلع ثم عرضها بسعر مضاعف.

أسعار الخضروات والفاكهة بالمحافظات

وقال أحد المواطنين، إن الأسعار في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء مرتفعة بصورة غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى ١٨ جنيهًا.

وأكد مواطن آخر، أنه لا توجد رقابة مشددة على أسعار الدواجن والخضار والفاكهة بصورة كبيرة، وأسعار السلع ترتفع في اليوم الواحد أكثر من مرة بناء على العرض والطلب بالسوق.

اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز اسعار الخضروات والفاكهة جشع التجار

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