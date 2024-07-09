الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوفد" يصدر قرارًا بوقف عضوية المشاركين فى واقعة الفيديو المسىء

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، عن اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول المسيئ لحزب الوفد.

قرار نهائي وإعطاء فرصة أخيرة لحضور  المهتمين 

وأكد رئيس الوفد أنه لا تهاون مع أحد يسيئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب علي كل الحزب العريق.

txt

رئيس حزب الوفد: مصر مقصد الأمان بالوحى الإلهى وأولى الحضارات ومهبط الديانات

txt

رئيس حزب الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم

 

اعتماد قرار  لجان تحقيق الواقعة 

وأكد أنه رجل قانون وأن أي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق، وكانت لجنة التنظيم قد اجتمعت وأوقفت عضوية المتهمين وإعطائهم فرصة للحضور غدا للقرار النهائي.

الدكتور عبدالسند يمامة لجنة التنظيم المركزية الوفد الحزب العريق لجنة التنظيم

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟