"الوفد" يصدر قرارًا بوقف عضوية المشاركين فى واقعة الفيديو المسىء

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، عن اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول المسيئ لحزب الوفد.

قرار نهائي وإعطاء فرصة أخيرة لحضور المهتمين

وأكد رئيس الوفد أنه لا تهاون مع أحد يسيئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب علي كل الحزب العريق.

اعتماد قرار لجان تحقيق الواقعة

وأكد أنه رجل قانون وأن أي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق، وكانت لجنة التنظيم قد اجتمعت وأوقفت عضوية المتهمين وإعطائهم فرصة للحضور غدا للقرار النهائي.