الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف إسبانيا ومبابي يقود فرنسا

إسبانيا
إسبانيا

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرنسا مساء اليوم في نصف نهائي بطولة يورو 2024.

وجاءت العديد من التغييرات على صفوف لاروخا بعد الإيقافات التي تعرض لها الفريق، حيث بدأ خيسوس نافاس، ناتشو وداني أولمو أساسيا في التشكيل.

بينما جلس أنطوان جريزمان في تشكيل ديديه ديشامب مدرب فرنسا، وبدأ عثمان ديمبيلي في خط الهجوم ويجاوره كولو مواني وكيليان مبابي.

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف إسبانيا ومبابي يقود فرنسا

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا

خط الوسط: أولمو، رودري، فابيان

خط الهجوم: ويليامز، موراتا، لامال

بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، سالابيا، هيرنانديز

خط الوسط: تشاوميني، كانتي، رابيو

خط الهجوم: مبابي، مواني، ديمبيلي

نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

أما منتخب فرنسا فتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة اليورو، بانتصاره الصعب على البرتغال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024 

أما عن موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

غيابات منتخبي فرنسا وإسبانيا عن مباراة نصف نهائي أمم أوروبا 2024 

ويغيب عن منتخب إسبانيا في مباراة اليوم، الظهير الأيمن داني كارفاخال بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ألمانيا، والمدافع روبين لي نورماند لتراكم البطاقات الصفراء، وبيدري جونزاليس بسبب الإصابة.

أما منتخب فرنسا فيدخل المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة أدريان رابيو من الغياب في المباراة الماضية ضد البرتغال بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويهدف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كبرى للمرة الرابعة، بعد نهائي كأس العالم مرتين، ونهائي يورو 2016، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

كما يأمل ديشامب في إكمال مشواره نحو الفوز باللقب، ليصبح ثاني شخص يفوز باليورو كلاعب ومدرب بعد بيرتي فوجتس من ألمانيا.

ويرغب كيليان مبابي في الظهور بشكل جيد أمام إسبانيا، بعدما فشل في تسجيل أي هدف في المسابقة حتى الآن، واكتفاءه بالمساهمة بهدف ضد النمسا، كما أنه ثاني أكثر لاعب محاولة على المرمى بـ 20 محاولة في البطولة.

يورو 2024 اسبانيا مبابي فرنسا نافاس أولمو

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