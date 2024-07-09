خبراء فلسطينيون لـ«الدستور»: الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإنهاء الحرب

أكد خبراء وسياسيون فلسطينيون أهمية الجولة الجديدة من المفاوضات التى تستضيفها مصر بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالتزامن مع وصول وفد أمريكى وآخر إسرائيلى إلى القاهرة، أمس الأول، لبحث التوصل إلى اتفاق جديد.

حول ذلك، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذه الجولة من المفاوضات تنعقد فى ظروف تدعو للتفاؤل، مع الأمل فى الوصول هذه المرة إلى الاتفاق، رغم أن التصريحات التى تأتى من تل أبيب تبعث على التشاؤم.

وأشار «الرقب»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تحدث قبل ٣ أسابيع صراحة عن أنه ينوى تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة فقط، التى تتضمن إطلاق سراح النساء والأطفال والمجندات الإسرائيليات، وفقًا للخطة الأمريكية للهدنة، ثم العودة إلى القتال مرة أخرى فى غزة، هذا إلى جانب تصريحه بأنه لا ينوى وقف الحرب حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، وهى القضاء على حماس، وعودة المحتجزين.

وأوضح أن تصريحات «نتنياهو» تعوق بشكل أساسى الوصول إلى اتفاق، رغم المرونة التى قدمتها حركة «حماس» الفلسطينية.

وأضاف: «الاجتماع الذى عقد فى القاهرة، بحضور رئيس جهاز الشاباك وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية بالإضافة إلى الممثل القطرى والمصرى، والمفاوضات التى تدور بين الأربعة ووسطاء مع حركة حماس، ستكون بها ملفات كثيرة، ونحن قريبون من تنفيذ المرحلة الأولى، لكن المرحلة الثانية ستكون صعبة».

وتابع: «قد نشهد انفراجة فى تنفيذ المرحلة الأولى ولكن قد يؤجل كل هذا إلى ما بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، لأنه لن يعطى ردًا نهائيًا إلا بعد الزيارة، ولذلك قد نشهد انفراجة لكن دون الذهاب إلى التنفيذ حاليًا».

فيما قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، إن جهودًا حثيثة يبذلها الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، خاصة بعد الرد الإيجابى من قبل حركة «حماس»، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق النار، وعودة المحتجزين الإسرائيليين، والانسحاب إلى ما قبل السابع من أكتوبر.

وأضاف، فى تصريحات لـ«الدستور»: «الكرة الآن فى الملعب الإسرائيلى، والتنازلات التى قدمتها حركة حماس تعطى مزيدًا من التفاؤل بأن تشهد هذه الجولة تقدمًا لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق».

وتابع: «هناك مجموعة من المعطيات ربما تكون سببًا فى إحراز تقدم فى تلك المفاوضات الجارية فى القاهرة والدوحة، منها اهتمام الإدارة الأمريكية بشكل جدى بإبرام الصفقة، ووجود شبكة أمان من قبل المعارضة الإسرائيلية لحكومة نتنياهو، حال تم إبرام الصفقة، تدعم عدم سقوطها فى حال انسحب منها الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وأيضًا الضغوط الكبيرة من الجماهير الإسرائيلية فى هذا الاتجاه».

وأشار «عمر» إلى أن بقاء الاحتلال الإسرائيلى فى غزة بعد تسعة أشهر من الحرب يزيد من الأعباء على عاتق دولة الاحتلال من كل النواحى الاقتصادية والبشرية، وهو ما ينعكس بالسلب على الحكومة والأحزاب والكتل المشاركة فيها.

واختتم حديثه بالقول: «فى اعتقادى، إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، فإنها سوف تمارس ضغطًا حقيقيًا على نتنياهو لإبرام الصفقة، خاصة أنها تمتلك أوراق ضغط على إسرائيل، كما أن مصالحها الآنية تتطلب ذلك، فى ظل اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية».