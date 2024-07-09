الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة اليوم، اجتماعا مع محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث آليات العمل خلال المرحلة القادمة والوقوف على المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.

حيث أكدت المحافظ، على ضرورة وضع استراتيجيات تعتمد على رؤى جديدة ومقترحات مبتكرة لحل المشكلات بطرق تتماشى مع تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة استغلال موارد المحافظة.

التعرف على بعض المشروعات التي تقوم الغرفة التجارية بتنفيذها

كما تم خلال الاجتماع التعرف على بعض المشروعات التي تقوم  الغرفة التجارية بتنفيذها، ووجهت بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات، للتأكد من وجود  السجل التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة تكلف رؤساء المدن بمتابعة مبادرة حياة كريمة 

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ  البحيرة جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة القيام بالمرور المستمر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها فى  قرى ومراكز حياة كريمة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق علي مستوي  محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين فى تنفيذ المشروعات. 

الغرفة التجارية محافظة البحيرة دمنهور جاكلين عازر الدلنجات

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