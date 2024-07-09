الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح زراعة قرنية بالتقنية المتقدمة لمريضة بمستشفى الرمد بصحة الإسكندرية

زراعة قرنية
زراعة قرنية

نجح أطباء مستشفى الرمد العام التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، في إجراء عملية زراعة قرنية بالتقنية المتقدمة للترقيع الجزئي للقرنية DALK، لمريضة تبلغ من العمر ١٩ عاما، كانت تعاني من قرنية مخروطية متقدمة بسبب عوامل وراثية تسببت في ضعف نظر شديد ولا تستجيب لأي علاج او تصحيح إبصار بالنظارة الطبية.

وأعربت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا في بيانها، عن فخرها بفريق العمل المتميز بمستشفى الرمد، مبينة أن المستشفى بصدد اجراء عدد من عمليات زراعة القرنية الفترة المقبلة ضمن المشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لحالات فقد البصر على نفقة الدولة، موجه الشكر للطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

وتم خروج الحالة من المستشفى بعد التعافي التام.

اطباء مستشفى الرمد العام مديرية الصحة بالإسكندرية عملية زراعة قرنية بالتقنية الجزئي للقرنية DALK قرنية مخروطية عوامل وراثية الدكتورة غادة ندا وزارة الصحة بالإسكندرية

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