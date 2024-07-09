28 يوليو.. استئناف شقيق كهربا على حكم حبسه بعد التعدى على رضا البحراوى

حددت محكمة الاستئناف جلسة 28 يوليو لنظر استئناف فتحي عبدالمنعم شقيق اللاعب محمود كهربا، وآخر على حكم حبسه لمدة سنتين بعد التعدي على المطرب رضا البحراوي.

28 يوليو.. استئناف شقيق كهربا على حكم حبسه بعد التعدي على رضا البحراوي

عاقبت محكمة جنح المعادي، شقيق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالحبس سنتين، وذلك لاتهامه في واقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي، والصلح عن تهمة الإتلاف، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

كانت تطورت المشاجرة بين المطرب رضا البحراوي وشقيق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، فاستعان الأخير بشخصين وتعدوا على المطرب وهشموا سيارته، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وتم إلقاء القبض عليهم، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت القضية لمحكمة جنح المعادي الذي قضت بمعاقبة فتحي عبدالمنعم شقيق اللاعب محمود كهربا، وآخر بالحبس سنتين.