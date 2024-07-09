الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جو هاربر: سياسة ترامب ستكون مختلفة بالنسبة لأوكرانيا

ترامب
ترامب

قال كاتب صحفي د.جو هاربر إنه لا يعتقد أن قمة حلف الناتو هي منتدى من أجل حل المشكلات أو الوصول إلى حل وسط بين التناقضات، لكن الأمر يتعلق بعرض الوحدة للكثير من دول العالم بأن الحلف مازال متحدًا.

أضاف هاربر الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان زار كييف وموسكو، وهناك تغيير شديد يحدث في أوروبا من حيث السياسات والديمقراطيات، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول من حيث النجاح الواضح لأقصى اليمين.

وأشار إلى أن هناك بعض المخاوف والمطالبات بوقف إطلاق النار ولمباحثات فيما يخص الحرب في أوكرانيا، مردفًا: "أعتقد أن دونالد ترامب لديه الفرصة الآن أكثر من بايدن بعد المناظرة التليفزيونية، كما أن لديه بعض الآراء المختلفة والمناهضة للناتو". 

مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الحلف حلف الناتو اوروبا أوكرانيا ترامب بايدن

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