تقرير على DMC.. أبرز قرارات الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة DMC تقريرًا بعنوان "أبرز قرارات الحكومة الجديدة في الأسبوع الأول لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأوضح التقرير أهم القرارات تتمثل في:

• رئيس الوزراء يعلن عن حل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي في النصف الأول من العام المقبل للحكومة الجديدة.

• وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين المرحلة المقبلة ومساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية.

• وزير التموين يؤكد أن خطة عمل المرحلة المقبلة تؤكد على ضبط منظومة أسعار السلع وتفعيل الرقابة على الأسواق، ومتابعة بيانات المستفيدين من الدعم.

• وزير النقل يعلن عن خطة لإنشاء الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع من بورسعيد لأبوقير بمشاركة القطاع الخاص.

• وزير الصحة يصدر قرارًا بصرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية.

• وزير الإسكان يؤكد سرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وتسليمها للمستحقين.

• وزيرة التضامن تتابع آليات العمل وتقديم الدعم للمستفيدين من تكافل وكرامة.

• وزير البترول والثروة المعدنية أكد زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد القومي بما يعود بالنفع على المواطنين.