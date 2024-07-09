المحافظون فى الشارع: جولات ميدانية.. وتوجيهات بضبط الأسواق وإزالة الإشغالات

أجرى المحافظون جولات ميدانية على المحاور المرورية والأماكن الخدمية والمنشآت الحكومية خلال أول أسبوع للعمل، ووجهوا المسئولين باتخاذ عدد من الإجراءات لضبط حركة المرور والأسواق ورفع الإشغالات.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» تفاصيل جولات المحافظين، وأبرز التوجيهات التى تم إصدارها.

الأقصر.. رفع القمامة دوريًا للحفاظ على الصحة العامة

واصل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولاته الميدانية بالمحافظة، وتفقد المحاور المرورية، منها موقع كوبرى مزلقان القراريش والمحاور المؤدية إليه.

وتفقد منطقة نجع الصياغ بالسواقى للوقوف على مستوى النظافة، موجهًا تعليماته بالاهتمام برفع القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

القليوبية.. إنشاء مطلع للطريق الزراعى لتحقيق السيولة المرورية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بنها، ودفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ. وتفقد عددًا من قطع الأراضى لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية لخدمة أبناء القليوبية، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد موقع مشروع مقترح بإنشاء مطلع الطريق الزراعى «القاهرة- إسكندرية»، لتحقيق السيولة المرورية وتيسيرًا على المواطنين، مرورًا بشارع ٨ بمنطقة الفلل بجانب كوبرى الفحص، موجهًا بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المشروع وتحديد آليات التنفيذ لخدمة أهالى مدينة بنها.

أسيوط.. الاستماع إلى مطالب الأهالى والاطمئنان على وزن الرغيف

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على كورنيش ترعة الإبراهيمية بحى شرق، وبمنطقة السادات بحى غرب.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة السادات بحى غرب، ووجّه برفع كل الإشغالات من الشوارع والميادين ومن أمام المحلات والمنشآت الحكومية.

كما أجرى مرورًا مفاجئًا على بعض المخابز بمنطقة السادات، واطمأن على وزن رغيف الخبر السياحى وسعره وفقًا لتسعيرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتقى بعض الأهالى للاستماع إلى طلباتهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

ووجّه رئيس حى غرب ورئيس شرق أسيوط بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية على الشوارع والميادين والمحلات، لضبط الأسواق ورفع كل الإشغالات والتعديات والحفاظ على جمال المدينة، ورفع كل تجمعات القمامة والمخلفات وتوزيع صناديق القمامة على الشوارع.

مطروح: معرض لبيع السلع للمواطنين بتخفيضات 15%

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفقة الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، المعرض اللوجستى بمدخل طريق السلوم بعد انتهاء أعمال تطويره، ليكون معرضًا تجاريًا مستدامًا بشكل حضارى لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى ١٥٪، تحت إشراف ورقابة مديرية التموين وإدارة التفتيش المالى بالمحافظة.

ويضم المعرض سلعًا أساسية وخضرًا وفاكهة بأسعار مخفضة، حيث تستفيد منه كتلة سكنية كبيرة بالمنطقة إلى جانب زوار المحافظة، خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على مطروح، مع استهداف افتتاح مزيد من المعارض وإقامة معرض بكل مدينة.

ووجّه المحافظ بالالتزام بقائمة الأسعار والتخفيضات وفقًا لحركة الأسعار بالسوق، مع أهمية استمرار الالتزام بالنظافة والشكل الحضارى، مشيرًا إلى أنه تُجرى دراسة مقترح إنشاء وكالة للخضار والفاكهة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمطروح ومديرية التموين، مع اختيار الموقع المناسب، وكذلك العمل على تطوير السوق التجارية بمدخل المدينة، وتطوير وتشغيل السوق الحضارية بشارع علم الروم لاستيعاب الزيادة والإقبال على المحافظة، ما يحقق مزيدًا من التخفيضات للأسعار والمنافسة، بما يعود بالنفع على المواطن.

البحيرة: استكمال مشروعات الطرق

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور شبراخيت بطول ١٢ كم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شارك فى الجولة الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والدكتورة كريمة السلامونى، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، ومهندسو الهيئة العامة للطرق «المنطقة ١٣».

ووجهت محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمرور الميدانى؛ للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق. وشددت على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى جميع القطاعات والمرافق الخدمية.

وأكدت «عازر» رفع كفاءة الطرق وصيانتها وفق المواصفات والاشتراطات الفنية القياسية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والتخفيف عنهم ولخدمة حركة النقل بالمحافظة، وحل مشكلة الكثافة المرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين.

كفرالشيخ.. خدمات لذوى الهمم بنادى «الإرادة والتحدى».. وتكثيف حملات النظافة

زار اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، أمس، نادى الإرادة والتحدى، بعاصمة المحافظة، حيث اطلع على التدريبات والأنشطة الرياضية المقدمة لذوى الهمم، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى رياضات «الكرة الطائرة جلوس»، و«تنس الطاولة».

كما تفقد أعمال التطوير الأخيرة بملعب «الإكليرك» بالنادى بعد الإحلال والتجديد، بتكلفة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه، إضافة إلى مشروعات الطرح الاستثمارى بمركز «إنيرجى» الرياضى بتكلفة استثمارية ٧ ملايين جنيه.

وأكد الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر من ذوى الهمم، والعمل على تعزيز دمجهم مجتمعيًا، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التى تنفذها الوزارة خصيصًا لهم، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى تضع ذوى الهمم فى مقدمة الأولويات.

وتابع المحافظ شن حملات نظافة فى المدن والمراكز، ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحى، إذ جرى رفع ١٠٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع، لافتًا إلى أنه يضع نظافة الشوارع وتطوير المظهر الحضارى للمحافظة نصب عينيه.

الدقهلية.. متابعة المخابز فى المنصورة وجمصة.. وتوفير كراسى لكبار السن

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة شملت عددًا من المخابز بمدينتى المنصورة وجمصة، وبعض القرى، تابع خلالها عمليات بيع الخبز للمواطنين ومستوى جودة الرغيف.

ولم يصطحب المحافظ أحدًا من المسئولين معه خلال الجولة، عدا مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة لإحكام السيطرة التموينية لضمان توافر السلع وجودة المنتج.

وأثناء تفقد أحد المخابز بمدينة جمصة، وجد عددًا من كبار السن يصطفون فى الطابور فطلب من القائمين على المخبز ومجلس المدينة توفير كراسى لكبار السن والجلوس فى منطقة بعيدة عن أشعة الشمس.