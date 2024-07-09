كتلة الحوار: الحكومة الجديدة تحمل تغييرًا جذريًا فى التركيبة الوزارية

أكد د. باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن تولي نفس الشخص رئاسة الوزراء لا يعني استمرار نفس الوزارة القديمة، موضحًا أن التغيير يمكن أن يكون في السياسات والخطاب وتركيبة الوزراء، وأشار إلى أن هذا النهج يتبعه الحكومة الجديدة.

أضاف باسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" أن هناك تقاليد مختلفة بالحكومة الجديدة، حيث أصبح لرئيس الوزراء اثنان من النواب، وهذه سابقة تاريخية، مؤكدًا أن الحكومة تسير بمنهج مختلف في الإدارة وتحديد حزم وزارية.

وفيما يتعلق بالحزم الوزارية، أوضح أنها مقسمة إلى حزمتين، إحداهما يتولاها نواب رئيس الوزراء، والأخرى يتولاها رئيس الوزراء شخصيًا مشيرًا إلى أن التركيبة الهيكلية للوزارات مختلفة وأن هناك عددًا كبيرًا من النواب والمحافظين يشاركون في الحكومة.