خبير اقتصادى: مصر تهدف لمشاركة القطاع الخاص فى الإنتاج

طالب د.فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، المواطنين بترشيد الاستهلاك في السلع الأساسية، مع المفاضلة بين البائعين والتجار من أجل الوصول لأفضل سعر للسلع الاستهلاكية، وتعمل هذه المفاضلة على كشف التجار الذين يقومون باستغلال المواطنين.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكد عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع العالمي يمثل ضغطًا كبيرًا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي على دول العالم بأكملها، لذا تبحث مصر السبل والآليات التي تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

إدارة الأزمات الاقتصادية

أضاف أن الدولة المصرية ترغب بشكل كبير في مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج، للمساهمة قدر المستطاع في إدارة الأزمات الحالية، وبالتالي قدمت الدولة الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل تشجيعهم على المشاركة في الإنتاج.