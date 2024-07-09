الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الوادى الجديد يلتقي رئيس جهاز التعمير لبحث التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اللواء مهندس احمد محمد السويفى رئيس جهاز التعمير، بمكتبه لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق ورؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء التنمية مع الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

وتناول اللقاء التعاون المشترك لتنفيذ المباني والمشروعات الخاصة بالجامعة داخل الحرم الجامعي لخدمة العملية التعليمية الجامعية ولخدمة أبناء المحافظة.
حضر اللقاء المهندس احمد خليل مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة والمهندسة اماني حسين صالح مدير عام المشروعات بالجهاز والمهندس محمد ابراهيم مدير التخطيط بجهاز التعمير والمهندسه حنان سعد مديرة المكتب الفنى لرئيس الجهاز.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور عبد العزيز طنطاوى، درع الجامعة لرئيس جهاز تعمير الوادى الجديد تقديرا لدور الجهاز فى دعم الجامعة بعدد من مبانى المدن الجامعية للطلبة والطالبات بمقر الجامعة الجديد.

جامعة الوادي الجديد الاهتمام المشترك رؤية مصر 2030 خدمة العملية التعليمية منظمات المجتمع المدني

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