الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحمصانى: ستكون هناك متابعة شهرية لملفات الصحة والتعليم والكهرباء

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أنه ستكون هناك متابعة شهرية لملفات الصحة والتعليم والكهرباء وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح الأمور المهمة للمواطنين.

وقال محمد الحمصاني - في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد - إن الحكومة ملتزمة بما أعلنه رئيس الوزراء، بأنه سيتم وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو، مؤكدا أن رئيس الوزراء لديه رغبة في معرفة الاحتياجات الفعلية من الوقود لوقف انقطاع الكهرباء.

وأضاف الحمصاني أنه سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد حجم الاحتياج من الوقود، مؤكدا أن الدولة وفرت ما يقرب من مليار و200 مليون دولار، من أجل توفير الوقود لمنع انقطاع الكهرباء.

وأشار المتحدث إلى أنه الدولة ستستمر في إتاحة المزيد من السلع وضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بشكل كبير للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي لبعض السلع الأساسية، إلى جانب خفض أسعار بعض السلع.

وأوضح أن كل وزير يقوم بمراجعة الخطط المتبعة وأولويات الحكومة في إطار وزارته، وخلال الفترة المقبلة؛ ستكون هناك حلول مبتكرة لملفات كل وزارة.

وحول وقف خطة قطع الكهرباء، قال الحمصاني إنه سيتم إيقاف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وما حدث اليوم هو أنه كانت هناك حاجة من قبل وزارة الكهرباء لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي في الوقت الحالي من الوقود في ظل درجات الحرارة الحالية، ووقف الانقطاع الذي حدث اليوم هو أمر تجريبي.

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