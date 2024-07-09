"استعدوا لحفلة استثنائية".. مهرجان العلمين يروج لحفل نجم الجيل تامر حسني

روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لحفل النجم تامر حسني، ضمن فعاليات الحدث الترفيهي الأبرز.

وروج حساب مهرجان العلمين 2024:"استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو، ضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الاستماع لأغانيك المفضلة، واعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".



أسعار تذاكر حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

وطرحت شركة تذكرتى تذاكر حفل تامر حسني بمهرجان العلمين عبر موقعها الإليكتروني وجاءت اسعار التذاكر كالآتي:

الفئة الأولى:loung 80 000 جنيه شاملة 10 تذاكر .

الفئة الثانية: high tabels 60 000 جنيه شاملة 6 تذاكر.

الفئة الثالثة: in Pit - early bird 850 جنيه .

الفئة الرابعة: reguler - early bird 600 جنيه .

تذكرتي تروج لحفلات العلمين

وروجت شركة تذكرتى لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية عبر موقعها الرسمي، وقالت: انضموا إلينا في تجربة ترفيهية فريدة، شاركونا أكبر الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لألمع النجوم، واستمتعوا بأحب الرياضات إليكم، اكتشفوا معنا متعة الترفيه في النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجَديدة.