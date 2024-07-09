الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حجم تلفيات حريق محال شارع البورصة

جانب من حريق طنطا
جانب من حريق طنطا

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية ،على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب بعض من المحال بمنطقة شارع البورصة بحي أول طنطا. 

وأوضح محافظ الغربية، أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ، بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

كما وجه الجندي، بمعاينة لجنة المنشات الآيلة للسقوط المحال ولجنة عاجلة من التضامن الاجتماعي برئاسة وكيل الوزارة لدراسة حجم التلفيات بموقع الحريق.

وشهد شارع البورصة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وهو الشارع الرئيسي التجاري بالمدينة القديمة، حدثًا مروعًا قبل قليل، حيث اندلع حريق ضخم في بعض المحلات التجارية المتلاصقة بالشارع، والتهمت ألسنة اللهب المحلات، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وفرق الإطفاء للسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي ومنع امتداده إلى المحلات الأخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية، بلاغًا بنشوب حريق كبير في منطقة شارع البورصة، خلف قسم شرطة أول طنطا، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء ورجال الشرطة إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع الطارئ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في شارع البورصة بطنطا حيث هرعت سيارت الإطفاء والمطافي والحماية المدنية لمكان الحادث، وفور وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، قامت بعمليات إخماد النيران وتطويقها لمنع انتشارها إلى المحلات التجارية الأخرى في الشارع، بمساعدة الاهالي.

وتم توجيه جهود كبيرة للتعامل مع الحريق ومحاصرته بشكل فعال، ما أسهم في الحد من الأضرار والحفاظ على سلامة المنطقة المحيطة، وشاركت فرق الحماية المدنية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية والأهالي في عمليات الإنقاذ والسيطرة على الحريق. 

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محافظ الغربية محمود عيسى نائب المحافظ مدير امن الغربيه جهود قوات الحماية المدنية إخماد الحريق الذى نشب بعض من المحال بمنطقة شارع البورصه حى أول طنطا

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