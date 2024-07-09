الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

المقابر
المقابر

كشف مصدر مسئول بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أن مفتش وزارة الصحة ذهب إلى مقبرة اللاعب أحمد رفعت من أجل التأكد من شائعات بدأ يرددها أهالي قرية ابشان التابعة لمركز بيلا أنهم بدأوا يسمعون أصواتا من داخل قبره اليوم الثلاثاء.

وأكد المسئول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهالي بدأت تتجمع حول المقابر هناك، وتم استدعاء مفتش وزارة الصحة لفتح المقبرة، لكن رائحة تحلل الجثمان كانت ظاهرة للغاية وهو ما دحض الشائعات.

وقال المسئول إن القصة بدأت بصراخ أحد الأشخاص المتواجدين في المقابر، قائلا: "أحمد رفعت بينادي عليا"، فسمعه شخص آخر كان معه فطلب النجدة وبعد دقائق انتشرت الشائعة بين أهالي القرية كالنار في الهشيم.

وبدأ الأهالي في التوافد على المقابر بعد سماعهم أن اللاعب أحمد رفعت حي داخل المقبرة، وبعد وصول الشرطة تأكدت من كذب ما يقال وفضت التجمعات وأبعدت الأهالي عن المقابر.

المقابر
المقابر
المقابر
المقابر
محافظة كفر الشيخ مركز ومدينة بيلا اللاعب احمد رفعت قرية ابشان الدستور مفتش الصحة

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