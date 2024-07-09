الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منافسات فريق السباحة التوقيعية المصري في أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر للسباحة
منتخب مصر للسباحة التوقيعية

يشارك الفريق المصرى للسباحة الفنية فى جميع مسابقات الدورة وهى 5 مسابقات تقدر بعدد ميداليتين أوليمبيتين وتتمثل فى الفريق الفنى + الفريق الحر + فريق الأكروبات والزوجى الفنى والزوجى الحر علماً بأن مسابقات الفرق جميعها تمثل ميدالية أوليمبية واحدة يتم تحديدها بناء على أجمالى مجموع درجات الثلاث مسابقات معاً وذلك لكل فريق أو دولة وهنا تتحدد الميدالية او الترتيب الأوليمبى للدولة

إجمالي عدد الميداليات: 2 ميداليتين فقط 
حيث يتحدد ترتيب بطولة الزوجى بعد آداء الروتين الحر والروتين الفني مجتمعين ،  ويتحدد ترتيب بطولة الفريق بعد أداء الروتين الحر + الروتين الفني + الروتين البهلوانى . 
إجمالى الثلاث مسابقات وليست مسابقة واحدة هو الذي يحدد توزيع الميداليات في مسابقة الفرق. 
يتكون الفريق من ثمانية (8) رياضيين.

لاعبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية: هدفنا تحقيق نتائج مشرّفة في أولمبياد باريس

كشفت لاعبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية أن تأهلهن في أولمبياد باريس 2024 جاء بعد بذل مجهودات وتضحيات كثيرة على مدار عامين تقريبًا.

وأوضحت لاعبات منتخب السباحة التوقيعية انهن نجحن في التركيز وعدم تشتيت المنتخب المكون من 12 لاعبة من ديسمبر ٢٠٢٢ وتم تصفيتهم إلى 9 لاعبات فى يونيو 2024، قبل شهر ونصف من بدء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 

وأفصحت سباحات مصر أنهن شاركن فى ٣ بطولات عالم بدءً من فوكوكا باليابان ٢٠٢٣ ثم الدوحة ٢٠٢٤ والتى حصلوا من خلالها على التأهل لدورة الألعاب.

وأخيرًا بطولة العالم بباريس مايو ٢٠٢٤ وتعد  الأخيرة بمثابة تجربة للدورة  الاولمبية حيث كانت المنافسات على ذات حمام السباحة التى ستقام عليه منافسات دورة الألعاب.

من جانبها، أكدت أمينة الفقى لاعبة منتخب مصر للسباحة التوقيعية أن الأوقات المتاحة فى حياتنا من أجل التدريبات وهدفنا تحقيق نتائج تشرف البعثة المصرية في الأولمبياد.

أضافت أن الأستعدادات المصاحبة من حيث تدريبات اللياقة والرشاقة والبالية الأرضى التى تساعد من رفع المستوى الفنوني للآداء وكذلك تدريبات القفز التى أصبحت مهمة لتعليم اللاعبات القفزات الأكروباتية التى أصبح لها مسابقة جماعية مستقلة بذاتها .

وختمت الفقى أن المجهود الذي  بذلناه كان ثقيل على مدار العامين ولكن تأهلنا الذى فرضناه على العالم كله كأحد اقوى فرق فى العالم له مذاق جميل وسعادة نتمنى ان نختمها بمركز أوليمبى مشرف لمصر بإذن الله ولنا ولكل من اجتهدوا معنا من الأهل والأصحاب وغيرهم.

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لاعبات منتخب مصر للسباحة التوقيعية: هدفنا تحقيق نتائج مشرّفة في أولمبياد باريس

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