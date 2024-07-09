بدء تقييم طلبات الترشح فى الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومى

أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، عن بدء مرحلة التقييم المكتبي لطلبات الترشح المقدمة من الجهات المشاركة في دورتها الرابعة 2024 بإجمالي 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة مؤسسية وفردية، وبمشاركة 134 من المقيمين ورؤساء الفرق، ورؤساء لجان الجودة المستقلين عن الجهات الحكومية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليات الجائزة، الأمر الذى تطلب اختيار مقيّمين ذوي جدارات وخبرات متميزة وفق سلسلة من الإجراءات تضمنت استحداث منهجية علمية لتأهيل وتطوير مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي باستخدام الأدوات التقييمية المعتمدة دوليًا، ومن خلال الاستعانة ببيت خبرة في نفس ذات المجال.

تقييم طلبات الترشيح

يشار إلى أن فريق المقيمين المشاركين بالدورة الرابعة من الجائزة يمثلون مجموعة من الدول، هي مصر والإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية، وتستمر أعمال التقييم لمدة 60 يومًا، على أن تبدأ الزيارات الميدانية للقائمة المختصرة لأفضل 5 أو 10 جهات وأفراد، خلال شهر أغسطس 2024، وصولاً لعرض النتائج النهائية على لجنة التحكيم (بعضوية مستقلة من دولة الإمارات) خلال سبتمبر القادم.

اجتماع لجنة التحكيم

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي قبل أيام اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الداخلي بمحافظة جنوب سيناء في نسختها الأولى برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بحضور د.إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د.عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، الدكتور محمد عبدالسلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية.