حملات تموينية للرقابة على الأسواق بكفرالشيخ وبني سويف

شنت الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ وبني سويف حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

وتفقد محافظ كفر الشيخ د.علاء عبد المعطي جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة عمرو الفداوي، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت (5 محاضر عدم نظافة، و3 محاضر عدم إعلان، و5 محاضر شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد المحافظ على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.