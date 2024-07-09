نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير مستشفى باريس المركزي

قامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز باريس، شملت عدد من المشروعات الجارية، يرافقها عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتفقدت مقر مستشفى باريس المركزي الجديد بعد دخوله الخدمة وتشغيله تجريبيًا لآداء الخدمة الطبية للمواطنين بالمركز، تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمستشفى الذي يضم وحدة غسيل كلوي وعيادات طبية ووحدتين للعلاج الطبيعي و٢ معمل تحاليل ووحدة أشعة ووحدة تعقيم وخدمات تنظيم أسرة.

وأشادت بتجهيزات المستشفى الذي يضم أحدث وحدة تعقيم وأجهزة سونار على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى اعتماد الميزانية الخاصة لإنشاء مستشفى متكامل بالمركز، تضم كافة الخدمات الطبية وأحدث التجهيزات، موجهةً بتفعيل فرع التأمين الصحي بالمركز؛ تيسيرًا على المواطنين، وتشغيل وحدة العلاج عن بُعد بالمقر الجديد لتوفير التشخيص الطبي بالتخصصات غير الموجودة لحين سد العجز بها.