تحركات مجرية جريئة

أربعة أيام فقط، فصلت بين تولِّى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، وقيام رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، يوم الجمعة الماضى، بزيارته المفاجئة العاصمة الروسية موسكو، التى أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأثارت استياء وقلق شركائه الأوروبيين، الذين قطعوا الجسور مع روسيا، وحاولوا عزلها دوليًا، وفرضوا عليها عقوبات غير مسبوقة، منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

باستياء وقلق شبيهين، تعاملت الولايات المتحدة مع هذه الزيارة، وأيضًا مع زيارة رئيس الوزراء المجرى، أمس الأول، الإثنين، العاصمة الصينية بكين. وقال جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، إن رحلة أوربان «لا تبدو بناءة، بالتأكيد، على صعيد تحقيق نتائج فى أوكرانيا». كما رأت جريدة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أن ظهور أوربان والرئيس الصينى، معًا، يُعَدّ انتصارًا دبلوماسيًا للرئيس الروسى. واللافت، هو أن رئيس الوزراء المجرى استبق محطته التالية، واشنطن، التى يزورها للمشاركة فى قمة لحلف شمال الأطلسى، بانتقاد الرئيس جو بايدن لاتباعه «سياسة الحرب»، متمنيًا فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى وصفه بأنه «رجل سلام»، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رئاسة الاتحاد الأوروبى، التى تولتها المجر، منذ أول يوليو الجارى والمستمرة حتى نهاية ٢٠٢٤، تتيح للدولة الصديقة تحديد أولويات وجدول أعمال الأشهر الستة المقبلة. وعليه، حرص جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية للاتحاد، على تأكيد أن رئيس الوزراء المجرى «لم يتلق أى تفويض من مجلس الاتحاد لزيارة موسكو»، مشددًا على أن الزيارة جرت، حصرًا، فى إطار العلاقات الثنائية بين المجر وروسيا.

وحدها، من بين دول الاتحاد الأوروبى، لا تزال المجر تحتفظ بعلاقات جيدة، أو متوازنة، مع روسيا. ومنتصف يوليو ٢٠٢٢، قال «أوربان» إن الاتحاد «أطلق الرصاص على رئتيه» بفرضه عقوبات، غير مدروسة على موسكو، وحذّر من انهيار الاقتصاد الأوروبى، حال عدم التراجع عن تلك العقوبات. وتأسيسًا على ذلك، تقاربت وجهات النظر المصرية المجرية، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، فى أقرب وقت ممكن. كما يتفق البلدان الصديقان، أيضًا، على ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، وعدم توسيع دائرة الصراع ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين.

من هذا المنطلق، وفى ضوء العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والمجر، قام بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى، مساء الإثنين، بتهنئة الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توليه المنصب الجديد. وأعرب، فى اتصال تليفونى، عن تطلعه إلى العمل، سويًا، على تعزيز أوجه التعاون الثنائى، والاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية المجرية فى تحقيق مزيد من الارتقاء بالمصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

بعد تثمينه هذه «التهنئة الطيبة»، قام وزير خارجيتنا بتهنئة نظيره المجرى على رئاسة بلاده الاتحاد الأوروبى، وأثنى على ما تشهده العلاقات المصرية المجرية، خلال السنوات العشر الماضية، من زخم كبير، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية، والحفاظ على أطر التشاور الثنائى والاستمرار فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى. و... و... ولدى استعراضه محددات الموقف المصرى من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، أكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبى، تحت رئاسة المجر، بالمطالبة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سياسية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، لما قد يترتب عليه من مخاطر كبيرة قد تؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المجرى، استبق زيارة موسكو وبكين وواشنطن، بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، فى ٢ يوليو الجارى، لأول مرة منذ بداية الأزمة، ودعا إلى وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام مع روسيا، خلال لقائه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الذى رفض هذه الدعوة، وقال إن مثل هذه الأمور لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الجوانب الأخرى للتسوية!