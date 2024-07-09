بحضور عدد من الوزراء.. بدء فعاليات حفل جوائز الصحافة المصرية (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل جوائز الصحافة المصرية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين تحت رعاية رئيس الوزراء والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حضر الاحتفالية المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب وناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطيني.



وتتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، كما سيتم تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة، إضافة إلى ذلك، سيتم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

كما يتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامى 2022/ 2023

وأعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية عن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختى 2022 و2023 وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وحصل "الدستور" على جائزة صحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا"، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميل محمد هشام مصطفى عن عمل "شخصيات قلقة.. برنامج بودكاست"، المنشور على منصّة "الدستور".

كما حصل "الدستور" على جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، حيث قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن 2022، للزميل عماد حمدي عن مقال بعنوان "المديونية العالمية..الأزمة والانفجار المحتمل"، موقع "الدستور".

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