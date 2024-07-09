متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة تحريك أسعار الكهرباء (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة التزمت بعدم تحريك الأسعار حاليًا، وأشار إلى أنها تحملت الكثير من التكلفة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك حاجة إلى تحريك تدريجي للأسعار والوقود، نظرًا لزيادة فاتورة الدعم الإجمالية في كل القطاعات، لكنه أكد أنه لم يتم الإعلان عن تحريك أي أسعار في الوقت الحالي، مع مراعاة ظروف المواطنين واستمرار الدعم لمحدودي الدخل.

وأوضح الحمصاني: ما يحدث اليوم هو محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب، ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناءً على ذلك، سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود، ونحن لا ننتظر حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو، حيث قامت الدولة بتخصيص 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.