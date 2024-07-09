مصادر: حزب الله لجأ لتقنيات قديمة لتفادى استهداف قادته بتكنولوجيا إسرائيل المتطورة

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن أن حزب الله حظر الهواتف المحمولة في ساحة المعركة واستبدلها بوسائل اتصال قديمة.

وأشارت إلى أن حزب الله لجأ لتقنيات قديمة لتفادي استهداف قادته بتكنولوجيا إسرائيل المتطورة، حسبما أفادت وكالة رويترز.



غارة إسرائيلية في سوريا تقتل حارسا شخصيا سابقا لزعيم حزب الله اللبناني

وفي سياق متصل، قتلت غارة إسرائيلية في سوريا، الثلاثاء، حارسًا شخصيًا سابقًا لزعيم حزب الله، بحسب ما أعلن عنه مسئول في الجماعة اللبنانية المسلحة.

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعلان مراقب حرب وإذاعة شام إف إم الموالية للحكومة عن غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار على سيارة في سوريا بالقرب من الحدود السورية اللبنانية. وتحدث مسئول حزب الله شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيًا مع اللوائح.