الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين| طرح البرومو الرسمى لحفل الكينج محمد منير

محمد منير
محمد منير

روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين 2024، لحفل الكينج محمد منير  والمنتظر إقامته في 12 يوليو الجاري، في افتتاحية الحدث الترفيهي الأول في مصر.

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وعلقت: "العد التنازلي بدأ الكينج محمد منير على مسرح مهرجان العلمين الجديدة 2024، متحمسين نشوفكم في حفل النجم الكبير محمد منير يوم 12 يوليو على مسرح مهرجان العلمين يلا مستني إيه؟ الحق تذكرتك وشاركنا حفلًا مميزًا للكينج محمد منير في افتتاح النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024" .

تفاصيل حفل محمد منير 

ويقام الحفل يوم الجمعة على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

أسعار تذاكر حفل محمد منير بمهرجان العلمين 
وحددت شركة "تذكرتى"، المسئولة عن فعاليات مهرجان العلمين، أسعار تذاكر حفل الكينج محمد منير.

-80 ألف جنيه شاملة 10 تذاكر.

- 600 جنيه للتذكرة.

وروجت شركة "تذكرتى" لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية عبر موقعها الرسمي، وقالت: انضموا إلينا في تجربة ترفيهية فريدة، شاركونا أكبر الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لألمع النجوم، واستمتعوا بأحب الرياضات إليكم، اكتشفوا معنا متعة الترفيه في النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجَديدة.

 

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