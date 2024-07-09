محافظ سابق يعلق على الجولات الميدانية لزملائه الجدد

علّق د.رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ الإسكندرية الأسبق على تحركات المحافظين الجدد في مواقعهم مختلفة: "المحافظين عليهم أعباء كبيرة جدًا، لأن المحافظ هو حائط الصد الأول للحكومة مع المواطنين، فالمواطن لا يعرف أمامه سوى المحافظ".

أضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc أن هذا يفرض على المحافظين عبئًا كبيرًا جدًا بأن يتواجد بصفة ميدانية في الشارع ويخصص يومًا على الأقل أو يومين في الأسبوع، لافتًا إلى أن هناك رسالة في غاية الأهمية للمواطنين، حيث تعمل على إحداث نوع من الإرضاء وجبر الخواطر للمواطنين؛ لأن المواطن المحلي مواطن بسيط جدًا لا يعرف أحد أمامه سوى مسئول المدينة أو رئيس القرية.