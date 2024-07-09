الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة الروسى: ارتفاع مصابى الأمراض العقلية لأعلى مستوياته منذ عقد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الروسية، بأنه تم تشخيص إصابة 460.400 ألف شخص في روسيا باضطرابات عقلية خلال عام 2023، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19 ويمثل أعلى معدل في العقد الماضي.

ونقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات وزارة الصحة، قولها إن الرقم يمثل زيادة طفيفة من 460.100 ألف حالة تم تشخيصها في عام 2022 و430 ألف حالة تم تشخيصها في عام 2021.

وانخفض اكتشاف الأمراض العقلية في روسيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2017، وارتفع قليلًا في عامي 2018 و2019، إلا أنه انخفض بشكل حاد في عام 2020 بسبب الوباء وعمليات الإغلاق، التي خفضت من التشخيص وتلقي العلاج.

 

 4 ملايين روسي حاليًا يعانون من اضطرابات عقلية أو سلوكية

ومع ذلك، في الفترة من 2022 إلى 2023، تجاوز عدد المرضى النفسيين الجدد مستويات ما قبل الوباء بشكل طفيف، وأصبح ما يقارب من 4 ملايين روسي حاليًا يعانون من اضطرابات عقلية أو سلوكية، على رأسها الاكتئاب والقلق كأكثر الحالات شيوعًا.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، التي تشمل الضغط الناتج عن العمليات العسكرية على أوكرانيا والتداعيات الصحية طويلة المدى لكوفيد، المعروفة أيضًا باسم متلازمة ما بعد كوفيد.

وأشار الخبراء إلى أن الوباء أثر بشدة على الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في روسيا، حيث لاحظت منظمة الصحة العالمية ارتفاعًا بنسبة 25 في المئة في القلق والاكتئاب في السنة الأولى من الوباء. إلا أن الوضع زاد تعقيدًا في روسيا بعد هجماتها العسكرية ضد أوكرانيا، لا سيما وأن هناك عددًا متزايدًا من الرجال العائدين من الجبهة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وزارة الصحة الروسية اوروبا الشرقية أوراسيا وزارة الصحة الأمراض العقلية في روسيا المرضى النفسيين الجدد منظمة الصحة العالمية

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