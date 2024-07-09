الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 دول أعضاء فى الناتو تعتزم شراء ألغام بحرية لردع روسيا

ألغام بحرية
ألغام بحرية

تعتزم ألمانيا وخمس دول أخرى من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة بحر البلطيق شراء المزيد من الألغام البحرية بشكل مشترك لاستخدامها كرادع لروسيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الألغام البحرية طريقة فعالة للغاية لردع المعتدي بحرا، وهي قدرة مهمة لأقصى حد في مواجهة العدوان الروسي.

ووقع بيستوريوس إعلانا قبل قمة الناتو في واشنطن. وتشارك الدنمارك وفنلندا والنرويج وبولندا والسويد في الاتفاق الذي ينص على شراء الألغام البحرية والحفاظ عليها في المنطقة بصورة مشتركة.

وقيم محللون في حلف الناتو بحر البلطيق باعتباره نقطة نزاع ساخنة مع روسيا، وعزز الحلف تواجده في الشرق بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

المانيا ناتو بحر البلطيق روسيا وزير الدفاع الألماني

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال فى تل الهوى والشجاعية

تضامنًا مع الشعب.. رئيس ليبيريا يقتطع 40% من راتبه

فايننشيال تايمز: صعود اليسار يحبط خطط اليمين المتطرف فى الانتخابات الفرنسية

فرنسا تدين خطة إسرائيل توسيع المستعمرات فى الضفة

البيت الأبيض: بايدن يلتقى زيلينسكى وستارمر على هامش قمة ناتو

البيت الأبيض: هناك "فجوات" بين حماس وإسرائيل بشأن "هدنة غزة"

ألمانيا ترسل حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا

كندا تندد بقرار إسرائيل إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟