6 دول أعضاء فى الناتو تعتزم شراء ألغام بحرية لردع روسيا

تعتزم ألمانيا وخمس دول أخرى من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة بحر البلطيق شراء المزيد من الألغام البحرية بشكل مشترك لاستخدامها كرادع لروسيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الألغام البحرية طريقة فعالة للغاية لردع المعتدي بحرا، وهي قدرة مهمة لأقصى حد في مواجهة العدوان الروسي.

ووقع بيستوريوس إعلانا قبل قمة الناتو في واشنطن. وتشارك الدنمارك وفنلندا والنرويج وبولندا والسويد في الاتفاق الذي ينص على شراء الألغام البحرية والحفاظ عليها في المنطقة بصورة مشتركة.

وقيم محللون في حلف الناتو بحر البلطيق باعتباره نقطة نزاع ساخنة مع روسيا، وعزز الحلف تواجده في الشرق بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.