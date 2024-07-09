أكرم القصاص: الناس بقت حاسة إن الحكومة عندها قلب

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، إن الشكل العام للحكومة الجديدة مبشر، والناس بقت حاسة إن الحكومة عندها قلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة": "نشعر بفريق يعمل، ورئيس الوزراء قدم الكثير من التعهدات، وكلها مهمة".

وأردف: "كلنا مع الحكومة، المواطن يريد أن يشعر بتغيير في الجزء العاجل وهو أزمة الكهرباء والأسواق والتضخم".

ولفت إلى أن التضخم بشكل عام مرتبط بتخفيف الاستيراد وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل.

وأشاد القصاص، برد رئيس الوزراء، على ما أثير حول وزير التعليم، وأنه مسئول عن اختياراته، وبعد شهر سيحاسب على برنامجه.