محافظ جنوب سيناء يجري زيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بالرويسات

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم خلال جولة مفاجئة مركز طب الأسرة بالرويسات بشرم الشيخ، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ورافقه المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

تفاصيل الجولة

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية والأقسام وغرفة الأشعة وعيادة الباطنة واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن الخدمات الطبية في جميع الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج حتى تماثلهم الشفاء.

واطلع المحافظ خلال الزيارة، على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده، أجري المحافظ حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المركز وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بدراسة عدد التخصصات بالمركز الحضرى لتغطية احتياجات الاهالى.

اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وكان محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد مبارك، قد عقد اليوم أول اجتماعاته مع فريق عمل مشروع جرين شرم والذي يهدف لتحقيق عدة فوائد مباشرة للمواطنين.