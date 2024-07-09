الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء يجري زيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بالرويسات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم خلال جولة مفاجئة مركز طب الأسرة بالرويسات بشرم الشيخ، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ورافقه المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

تفاصيل الجولة 
وتفقد المحافظ العيادات الخارجية والأقسام وغرفة الأشعة وعيادة الباطنة واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن الخدمات الطبية في جميع الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج حتى تماثلهم الشفاء.

واطلع المحافظ خلال الزيارة، على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده، أجري المحافظ حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المركز وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بدراسة عدد التخصصات بالمركز الحضرى لتغطية احتياجات الاهالى.

اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية 
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وكان محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد مبارك، قد عقد اليوم أول اجتماعاته مع فريق عمل مشروع جرين شرم والذي يهدف لتحقيق عدة فوائد مباشرة للمواطنين.

سيناء جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء جولة مفاجئة مركز طب أسرة

مواد متعلقة

" تغيير الموقع لا الموقف".. السويس تحتفل برأس السنة الهجرية بحضور المحافظ

تسليم وتسلم.. محافظ شمال سيناء السابق يستقبل المحافظ الجديد ونائبه (صور)

وصول محافظ السويس الجديد إلى الديوان العام بعد أداء اليمين

نائب محافظ السويس: سنعمل على مضاعفة الجهد لاستكمال إنجازات الدولة

شباب زينا.. مطالب أهالي السويس من نائب المحافظ بعد التعديل الوزاري

مع تغييرات وزارية ومحلية.. 5 تحديات على مكتب محافظ السويس

ماذا ينتظر سكان السويس من المحافظ الجديد؟

30 يونيو فى عيون السوايسة.. مواطنون: السويس تغيرت 180 درجة خلال الأعوام الأخيرة

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟