الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: القاهرة تبحث على أرضية مشتركة بين حماس وإسرائيل

حامد فارس أستاذ العلاقات
حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

قال د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية إننا الآن أمام فرصة كبيرة جدًا تزداد يومًا بعد يوم في ظل جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية وقطر باعتبار أن القيادة السياسية المصرية الحالية تبحث وبشكل قاطع عن كيفية إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، خاصة أن القاهرة والدوحة عندما تحركتا في المفاوضات السابقة وصلتا لنقاط جوهرية وهى أن إسرائيل وافقت على الإنسحاب من محور نتساريم وعودة سكان شمال قطاع غزة مرة أخرى إلى بيوتهم.

أضاف أستاذ العلاقات الدولية، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تريد وقف شامل إطلاق النار والجانب الآخر من المقاومة كانت تريد أن يكون هناك وقف في المرحلة الأولى من الصفقة، والآن بعدما قدمت حماس بعض التنازلات، وأكدت أنه من الممكن أن يكون وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية وفي الأسبوع الخامس من المفاوضات، فإن هذا دليل قاطع على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الجهود التي تبذل من الدولة المصرية كبيرة ومكثفة لكيفية إيجاد هذه الأرضية المشتركة.

وأكد أن حماس لم تكن أبدًا هى الطرف المعرقل في المفاوضات، بل كانت تسعى دائمًا إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي كما يعلم القاصي والداني كان يسعى دائمًا لشراء الوقت لاستمرار العملية العسكرية لأطول فترة ممكنة خاصة أن العملية العسكرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجود نتنياهو وسموتريتش وبنغفير وحكومة اليمين المتطرف في الحكم.

القاهرة الإخبارية القيادة السياسية المصرية الدولة المصرية إسرائيل محور نتساريم المقاومة الصفقة حماس

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