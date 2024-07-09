الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد فتوح يتماثل للشفاء وجاهز للمشاركة مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

وخاض أحمد فتوح، الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد فتوح بات جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

الزمالك أحمد فتوح طلائع الجيش الدوري الممتاز منتخب مصر

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟