ألمانيا تصف الهجوم الروسى على مستشفى أوكرانى بـ"جريمة حرب"

أدانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشدة الضربة الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف والتي أسفرت عن تضرر مستشفى للأطفال.

وقالت فيزر في بيان إن الهجوم الصاروخي على مستشفى للأطفال هو جريمة حرب فظيعة تظهر مجددًا الوحشية التي لا يمكن تصورها والتي يشن بها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حربه ضد أوكرانيا.

وتابعت: عندما نرى قسوة الحرب هذه، يصبح من الواضح مدى أهمية أن 1.18 مليون شخص من أوكرانيا وجدوا الآن الحماية من صواريخ بوتين ودباباته في ألمانيا. لقد أنقذ هذا العديد من الأرواح.

واستكملت فيزر إن ألمانيا ستستمر في حماية أكثر من 350 ألف طفل وشاب لجأوا إلى البلاد.

وأضافت الوزيرة أن تم إجلاء 1116 أوكرانيًا من المصابين بإصابات خطيرة والمرضي إلى ألمانيا أثناء الحرب، موضحة: فقد العديد من الضحايا أطرافًا وأصيب بعضهم بأعيرة نارية أو جراء انفجارات. إنهم يتلقون أفضل علاج طبي ممكن في ألمانيا.